Reuters: регионы ФРГ получат вдвое меньше средств на содержание беженцев в 2024 году

По данным агентства, Берлин проинформировал власти федеральных земель о планах предоставить €1,7 млрд

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии планирует в будущем году вдвое снизить поддержку региональных правительств в вопросе приема и интеграции беженцев на фоне растущей инфляции. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников агентства, в понедельник Берлин проинформировал власти федеральных земель о планах предоставить в 2024 году €1,7 млрд на содержание беженцев в 2024 году. Отмечается, что в 2023 году на те же цели землям были выделены €3,75 млрд.

По информации агентства, правительство не дало землям обязательств по возвращению к прежнему уровню финансирования приема беженцев в будущем году. Как пояснил Reuters представитель министерства финансов ФРГ, столичные власти осознают национальный масштаб проблемы финансирования беженцев, однако согласно действующему законодательству именно регионы "несут ответственность за их размещение и уход".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил газете Corriere della Sera в среду, что республика исчерпала свои возможности по приему мигрантов. По его словам, ФРГ находится в чрезвычайной ситуации в связи со значительным притоком мигрантов из таких стран, как Сирия, Афганистан, а также других восточных государств. Штайнмайер также указал, что за первое полугодие 2023 года в Германии было подано 162 тыс. запросов на предоставление убежища, что, по его данным, составляет треть от всего числа в ЕС.

Ранее Федеральное статистическое ведомство сообщило, что инфляция в ФРГ в августе составила 6,1% в годовом выражении, а потребительские цены выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем продукты питания в августе подорожали на 9% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, энергоресурсы - на 8,3%. Некоторые отрасли, например, химическая, на фоне высокой стоимости энергоносителей и падения спроса вынуждены сокращать производство.