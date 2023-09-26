26 сентября, 05:42

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

По прогнозу, в регионе ожидается температура воздуха до +18 градусов и порывы ветра до 14 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение 26 сентября в Свердловской области, где ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

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"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 26 сентября в большинстве районов Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, в регионе установилась переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем может подняться до +18 градусов.

По данным Авиалесоохраны, за последние сутки проводились работы по тушению 47 пожаров на площади 734 га. Наиболее сложная обстановка отмечается на территории Забайкальского края и Свердловской области. На их долю приходится 86% (631 га) площади, пройденной огнем, от всех действующих в стране лесных пожаров.

  

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