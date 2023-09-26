Почти 40 тыс. жителей Свердловской области заболели ОРВИ за неделю

Более половины заболевших - дети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. В Свердловской области за неделю зафиксировали почти 40 тыс. случаев ОРВИ, что выше среднего многолетнего уровня на 4%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября 2023 года зарегистрировано 39 209 случаев острых респираторных инфекций. Это ниже уровня предыдущей недели на 6%, но выше среднего многолетнего уровня на 4%. В структуре заболеваемости 64% составляют дети", - говорится в сообщении.

За неделю в лабораториях обследовали 52 человека. Доминируют риновирусы, также выделен вирус гриппа А (Н3N2). Уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более отмечается в пяти муниципалитетах.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано более 18,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 2,8% и выше средних многолетних показателей на 3,3%.