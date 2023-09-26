В Якутске демонтировали памятник революционеру Григорию Петровскому

Его установят в 2024 году на новом месте, сообщил главный архитектор города Семен Сергеев

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Памятник государственному деятелю и революционеру Григорию Петровскому демонтировали в Якутске, его обещают установить в 2024 году на новом месте. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

"В Якутске демонтировали памятник революционеру, советскому партийному и государственному деятелю Григорию Ивановичу Петровскому. Памятник находился на территории Дворца детского творчества им. Ф. И. Авдеевой. Главный архитектор города Якутска Семен Сергеев сообщил, что в следующем году памятник Григорию Петровскому переустановят на улице Петровского, на пересечении с улицей Белинского", - говорится в сообщении.

"В начале 2024 года будет проектирование, потом в течение летнего периода памятник установят согласно проекту", - добавили в мэрии.

Как уточнили ТАСС в департаменте Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия, этот памятник не является объектом культурного наследия, не включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Петровский был депутатом Государственной думы Российской империи IV созыва, возглавлял Народный комиссариат внутренних дел РСФСР (1917-1918), являлся председателем Всеукраинского революционного комитета (1919-1920), одновременно Всеукраинского ЦИК (1919-1938) и ЦИК СССР (1922-1938). В 1916-1917 годах он был в ссылке в Якутии, где после освобождения в феврале 1917 года стал комиссаром и председателем местного комитета гражданской безопасности.