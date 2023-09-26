Первая группа спасателей МЧС вернулась из Ливии в Россию

Российские спасатели 10 дней в круглосуточном режиме проводили работы по ликвидации последствий циклона "Даниэль"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 26 сентября. /ТАСС/. Первая группа российских спасателей вернулась в Россию из Ливии после работ по ликвидации последствий циклона "Даниэль".

Как передает корреспондент ТАСС, в 09:15 мск самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский.

Этим бортом вернулись 50 спасателей отряда "Лидер", кинологи, а также специальная техника и оборудование, которое было задействовано в поисковых работах.

В ближайшее время ожидается прибытие второго самолета Ил-76 с аэромобильным медицинским госпиталем отряда "Центроспас", а также медиками, которые оказывали помощь пострадавшим. Всего в группировку МЧС вошли 100 человек: спасатели, водолазы, медики, психологи, кинологические расчеты и расчеты беспилотных авиационных систем.

По указанию главы МЧС Александра Куренкова группировка министерства накануне завершила работы в Ливии. Российские спасатели 10 дней в круглосуточном режиме проводили работы по ликвидации последствий циклона "Даниэль". Было разобрано почти 2 тыс. куб. м строительных конструкций и обломков зданий.

Объем работ

Для поиска пострадавших обследовано 610 тыс. кв. м территории, 108 км береговой линии. Извлечены и эвакуированы тела 153 погибших, из них 140 в труднодоступной местности. Водолазные расчеты МЧС России из акватории порта города Дерна совершили 47 спусков, с помощью эхолота выявили 49 точек, предположительно, затопленных объектов, подняли на поверхность 17 плавсредств и автомобилей. Всего обследовано 33 тыс. кв. м акватории.

Врачи полевого мобильного госпиталя отряда "Центроспас" оказали медицинскую помощь более 670 пострадавшим, в том числе 67 детям.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе. По последним данным Министерства здравоохранения Ливии, в результате удара стихии в Дерне погибли более 3,8 тыс. человек. Некоторое время назад ООН приводила данные о более 11 тыс. жертв наводнений. Ранее глава муниципалитета Дерны сообщил, что городские власти ожидают увеличения числа погибших в результате удара стихии до 20 тыс.