На Бали введут сбор для туристов с февраля 2024 года

Он составит примерно $10

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (примерно $10) для иностранных туристов, желающих посетить остров Бали, будет введен с февраля 2024 года. Об этом в понедельник вечером сообщил портал Detik со ссылкой на главу Управления по туризму Бали Тьока Багуса Пемаюна.

По его словам, власти "выбрали лучший день в феврале" для начала взимания сбора - 14 февраля.

Туристический сбор будет использоваться для решения проблемы мусора на острове. "Туристы часто говорят, что на Бали все еще есть проблемы с мусором. Поэтому сейчас мы стараемся в первую очередь сосредоточиться на решении проблемы мусора с использованием первоначальных средств [от туристического сбора]", - приводит портал слова Тьока Багуса Пемаюна.