В правительстве Воронежской области ввели масочный режим

Это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом

ВОРОНЕЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Масочный режим ввели в зданиях правительства Воронежской области из-за сезонного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в зданиях правительства Воронежской области с 26 сентября вводится масочный режим", - говорится в сообщении.

В понедельник 25 сентября масочный режим ввели в администрации Воронежа. По данным мэрии Воронежа, за неделю ОРВИ заболели 12 065 школьников города, на карантин закрыли 65 классов в 25 школах. Всего в Воронеже насчитывается около 130 школ, в которых обучаются порядка 187,6 тыс. школьников.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 37 неделю ОРВИ в регионе заболел 7 281 человек (рост на 61% к предыдущей неделе, когда было 4 511 заболевших), в том числе дети до 14 лет - 4 369 (рост на 89%, ранее было 2 306 детей). По данным медиков, рост заболеваемости ОРВИ среди детей связан с формированием организованных коллективов в начале учебного года.