Минздрав сообщил о росте числа пациентов с больным сердцем, получающих лекарства бесплатно

По состоянию на 1 сентября 2023 года оно составило 754 тыс.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минздрав России констатирует с 2021 года рост числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые бесплатно получают лекарственные препараты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Во вторник газета "Коммерсантъ" привела исследование Всероссийского союза пациентов, проведенное среди россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно показало, что 35,8% респондентов не получили положенные им бесплатные лекарства. В 2022 году таких респондентов было 39%, а в 2021 году - 19%.

"С 2020 года в России реализуется программа лекарственного обеспечения лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. <…> Согласно данным мониторинга, в период с 2021 по 2023 год наблюдается тенденция к увеличению количества пациентов, бесплатно получающих препараты в рамках федерального проекта", - говорится в сообщении. По итогам 2021 года необходимые лекарственные препараты бесплатно получили более 673 тыс. пациентов, в 2022 году - более 824 тыс. пациентов, по состоянию на 1 сентября 2023 года - 754 тыс. пациентов.

Специалисты отделяют пациентов, получающих препараты, от общего числа лиц, подлежащих лекарственному обеспечению. "В 2021 году 94,3% пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, получили необходимые препараты (при целевом значении 80%), 93,8% - в 2022 году (при целевом значении 85%), 94,4% - по состоянию на текущий период 2023 года (при целевом значении 90%)", - добавили в Минздраве.

Если пациентам, перенесшим инфаркты, инсульты, хирургические вмешательства на сердце, необоснованно отказались выдавать препараты, то необходимо обращаться в территориальный орган Росздравнадзора по месту постоянного проживания или на горячую линию.

В пресс-службе Росздравнадзора ТАСС заявили, что в последнее время жалобы от пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на необеспечение бесплатными лекарственными препаратами в ведомство не поступали.