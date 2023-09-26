Новый стандарт предпрофессионального образования внедрили в 360 школ Москвы

Новый стандарт включает углубленное изучение профильных для отрасли предметов, обязательные предпрофессиональные спецкурсы и комплексную экскурсионную программу на предприятиях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 37 тыс. учеников 10 и 11 классов в 360 школах столицы начали обучение по новому стандарту предпрофессионального образования. В настоящее время доступно шесть направлений подготовки, сообщила журналистам и.о. заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня в московских школах действует шесть направлений предпрофессиональной подготовки - это IT, медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские и медиаклассы. В них учатся более 37 тыс. старшеклассников. Поступая в такой класс, ребенок попадает в систему преемственности "школа - колледж - вуз - предприятие". Обучение в предпрофессиональном классе - это не просто профориентация: теперь благодаря новому стандарту, заканчивая школу, каждый выпускник такого класса будет иметь набор практических навыков, выработанных на современном оборудовании, опыт взаимодействия с потенциальным работодателем на предприятии, собственное научное исследование или разработку, свидетельство о получении рабочей профессии и, самое главное, четкое осознание того, кем же он хочет стать, когда вырастет", - сказала она.

Ракова уточнила, что по новым стандартам обучаются ученики 10 и 11 классов в 360 школах Москвы.

По ее словам, новый стандарт предпрофессионального образования, разработанный и апробированный в прошлом учебном году, включает несколько основных принципов. Среди них углубленное изучение профильных для отрасли предметов, обязательные предпрофессиональные спецкурсы, комплексная экскурсионная программа на предприятиях.

Ракова подчеркнула, что в предпрофессиональных классах в настоящее время обучается более трети всех старшеклассников города.