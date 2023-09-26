Мишустин отметил востребованность государственно-частного партнерства

Премьер-министр РФ поздравил участников конгресса "Российская неделя государственно-частного партнерства" с его открытием

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил участников и гостей X Инфраструктурного конгресса "Российская неделя государственно-частного партнерства" с его открытием, отметив важность государственно-частного партнерства (ГЧП). Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Поздравляю вас с открытием X Инфраструктурного конгресса "Российская неделя государственно-частного партнерства". В текущей макроэкономической ситуации ГЧП является наиболее востребованным механизмом. Позволяет эффективно взаимодействовать государству и бизнесу, оперативно решать социальные задачи, направленные на строительство новых школ, больниц, современной транспортной инфраструктуры", - говорится в телеграмме.

Премьер подчеркнул, что в результате совместной деятельности правительства и предпринимателей усовершенствован инструмент, который повышает финансовую защищенность инвесторов и открывает для них новые возможности.

Мишустин выразил уверенность, что на форуме пройдет обстоятельная дискуссия, и пожелал участникам плодотворной работы.

X Инфраструктурный конгресс "Российская неделя государственно-частного партнерства проходит в Москве с 26 по 29 сентября.