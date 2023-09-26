В Томской области создали ландшафтный парк для сохранения эталонной поймы реки Яя

Он будет доступен для отдыха людей и исследований ученых

ТОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Ландшафтный парк "Болотно-лесной массив "Челбак" создали для сохранения болотно-лесной экосистемы поймы реки Яя в Томской области, сообщается в документации, опубликованной на сайте обладминистрации.

Территория, занятая природным комплексом "Болотно-лесной массив "Челбак", объявляется особо охраняемой природной территорией областного значения охраняемым природным ландшафтом (ландшафтным парком) областного значения. [Он] расположен у села Семеновка Зырянского района Томской области на землях лесного фонда", - говорится в положении.

Ландшафтный парк создается для сохранения эталонного участка болотно-лесного массива низинного типа поймы реки Яя. При этом создание парка не повлечет за собой изъятие участков у собственников и пользователей этих участков. Его площадь составит более 1,6 тыс. га.

На территории парка разрешат сбор дикоросов и лекарственных растений не в промышленных целях, отдых людей без разжигания костров и проезда на личном транспорте, благоустройство и создание экотроп. Кроме того, там можно будет вести научно-исследовательскую и образовательную деятельность.