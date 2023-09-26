Более половины опрошенных россиян относятся к иноагентам как к предателям Родины

Точку зрения о том, что иноагенты являются борцами за права граждан и свободу слова в России, которых власть пытается наказать, чтобы запугать остальных, выбрали 16% респондентов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более половины (61%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения считают иноагентов предателями Родины. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

"На вопрос о том, кто такие иностранные агенты, 6 из 10 россиян (61%) выбирают вариант "скорее предатели, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о нашей стране". Другую точку зрения о том, что иноагенты - это борцы за права граждан и свободу слова в России, которых власть пытается наказать, чтобы запугать остальных, выбирают только 16%", - говорится в сообщении.

Исключительно положительно к иностранным агентам относятся только 6% респондентов, отрицательно - 33%. Каждый пятый (22%) относится к ним нейтрально, треть (34%) - в зависимости от ситуации.

Исследование также показало, что если интересное респондентам СМИ будет объявлено иностранным агентом, то более трети (40%) пересмотрят свое отношение к нему, 24% перестанут к нему обращаться совсем, а 14% будут обращаться реже. Если любимому артисту будет присвоен такой статус, то 34% опрошенных перестанут смотреть или слушать его творчество, еще 13% станут делать это реже.

Опрос проводился 9 сентября, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.