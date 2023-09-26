Первый канал покажет новое музыкальное шоу "Перепой звезду!" 8 октября

В жюри проекта вошли Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьера нового музыкального шоу "Перепой звезду!" состоится 8 октября на Первом канале. В жюри проекта вошли Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский, сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

"Большая премьера "Перепой звезду!" 8 октября в 19:00 на Первом канале", - говорится в сообщении.

В новом шоу обычные люди, среди которых представители разных профессий, постараются доказать популярным исполнителям, что могут спеть лучше. В каждом выпуске будет по восемь песен, которые любители и профессионалы исполнят вместе.

"По правилам шоу первый куплет начинает непрофессиональный участник, далее вступает звезда, а финал они исполняют дуэтом. Участник и звезда впервые увидят друг друга только на сцене. Угадать артиста по песне невозможно, ведь все они поют не свои хиты", - пояснили в пресс-службе.

Участниками шоу стали артисты Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Шаман, Анита Цой, Татьяна Буланова, Стас Костюшкин и другие.

Членами жюри выступают телеведущая Лариса Гузеева, актриса Надежда Михалкова, музыкант Петр Дранга, кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Кончаловский и телекомментатор Денис Казанский. Вести новое шоу будут Аля Кокушкина и Антон Лаврентьев.