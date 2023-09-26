Всемирная неделя космоса откроется квестом по экспозиции Музея космонавтики

В этом году музей подготовил для гостей более 15 мероприятий, включая концерты, экскурсии, кинопоказы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Всемирная неделя космоса в Москве будет приурочена ко дню запуска первого искусственного спутника Земли. В этом году Музей космонавтики подготовил для гостей более 15 мероприятий, включая космический квест по экспозиции, концерты, экскурсии, кинопоказы, сообщается на портале мэра Москвы.

"С 4 по 10 октября в Музее космонавтики пройдет Всемирная неделя космоса. В первый день, 4 октября, начнется космический квест по экспозиции, который продлится до 10 октября. Для участия необходимо пройти по залам музея, найти таблички с QR-кодами, считать список вопросов и ответить на них, изучив экспонаты и их описания, которые станут подсказкой. В этот же день пройдет акция "Передай космический привет!", участники которой смогут бесплатно отправить тематические открытки прямо из музея", - говорится в сообщении.

Кроме того, 4 октября пройдет всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!". Это масштабное мероприятие, направленное на популяризацию науки и образования в России. Гости будут решать задания по математике, физике, информатике и биологии, за лучшие результаты они получат специальные призы. На лекции "Первая советская ракета: путь в космос", приуроченной к 90-летию со дня запуска советской ракеты на гибридном топливе ГИРД-09, расскажут о знаменитой группе изучения реактивного движения (ГИРД) - объединении молодых конструкторов, о Сергее Королеве и о полете первой отечественной ракеты. В этот же день в кинозале музея покажут фильм "Укрощение огня" - известную картину о становлении отечественного ракетостроения и о группе советских ученых. Фильм снят по биографии инженера-конструктора, основателя отечественной школы космонавтики Сергея Королева.

"Кураторская экскурсия по главной музейной выставке этого года "Музей космонавтики. Модель для сборки" пройдет 6 октября. Гости увидят предметы из новых поступлений, а также узнают о формировании музейного собрания. 7 октября в 19:00 состоится концерт "Небесная симфония", приуроченный к 100-летию группы художников-космистов "Амаравелла". Зрителям представят картины под аккомпанемент классических музыкальных произведений. Лауреат международных конкурсов пианистка Дарья Кириллова исполнит произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Микалоюса Чюрлениса", - отмечается на портале.

В заключительный день, 10 октября, пройдет серия кинопоказов госкорпорации "Роскосмос". Гостям покажут фильмы о том, как стать космонавтом, как жить в космосе, почему нужно покорять дальние миры и какое будущее ждет человека в космосе.

В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирную неделя космоса в период с 4 по 10 октября, чтобы ежегодно отмечать вклад, который вносят наука и техника в улучшение благосостояния человека.