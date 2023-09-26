В Ростовской области объяснили происхождение громких звуков

По сообщению регионального Министерства информационной политики и массовых коммуникаций, они вызваны военными учениями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Громкие звуки и инверсионные следы в небе над городом, которые заметили жители Таганрога Ростовской области, вызваны учениями военных. Об этом журналистам сообщили в Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Как написал в Telegram-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, громкий звук, который слышали местные жители утром во вторник, связан с учениями на одном из полигонов за пределами города. "Стали поступать сообщения о громком хлопке сегодня около 10:25, которые слышали жители города. По информации военных - это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога. Прошу всех жителей сохранять спокойствие", - сообщил Фатеев.

Ранее в местных СМИ появились фото с инверсионными следами в небе над Таганрогом и районом в Ростове-на-Дону, сообщалось, что жители Таганрога также слышали громкие звуки, похожие на взрыв.