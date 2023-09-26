Тематические "Тройки" и билеты "Единый" выпустили в Москве совместно с "Движением первых"

Благодаря лимитированным картам и билетам пассажиры могут узнавать о важных организациях и событиях из жизни города и страны

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ограниченную серию брендированных транспортных карт "Тройка" и билетов "Единый" выпустили в Москве вместе с российским движением детей и молодежи "Движение первых". Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Мы выпустили ограниченную серию карт "Тройка" и билетов "Единый" вместе с "Движением первых". Изображения на тематической карте "Тройка" и билете "Единый" отличаются, но выполнены в фирменном стиле. На обороте билета "Единый", например, рассказывается о том, чем занимаются участники движения и какие у них ценности", - говорится в сообщении.

В материале со ссылкой на и.о. заммэра столицы Максима Ликсутова сообщается, что благодаря лимитированным картам и билетам пассажиры могут узнавать о важных организациях и событиях из жизни города и страны. "Купить тематический "Единый" в честь Российского движения детей и молодежи можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии и внутри нее, а "Тройку" - только в кассах станций Кольцевой линии", - привели в тексте слова Ликсутова.