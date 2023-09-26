В России начнут оценивать число россиян, работающих в теневом секторе экономики

Как сообщила газета РБК, Минтруд предложил формулу расчета потенциальной величины серой занятости

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минтруд РФ разработал проект методики для оценки числа граждан, занятых в теневом секторе экономики. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на документ, подписанный директором департамента занятости и трудовой миграции Минтруда Михаилом Кирсановым.

Как пишет издание, ведомство предложило формулу расчета потенциальной величины серой занятости. Региональным властям Минтруд установит KPI (ключевые показатели деятельности - прим. ТАСС) по легализации таких граждан. В ведомстве предполагают, что за три года в регионах должны будут обелить 30% работающих в теневом секторе.

Из документа следует, что расчет будет осуществляться в два этапа. На первом будут определять количество неработающих лиц в трудоспособном возрасте путем вычитания из числа застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) нетрудоустроенных граждан, количество застрахованных по ОМС детей до 15 лет, а также пенсионеров.

На втором этапе из количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. В результате данных вычислений Минтруд должен прийти к оценке численности граждан, которые работают без оформления трудовых отношений.