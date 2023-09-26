Число точек доступа городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тыс.

Мэр города Сергей Собянин отметил, что больше всего трафика приходится на студенческие общежития

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число точек доступа городской сети Wi-Fi в столице составляет около 25 тыс. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московской городской сети Wi-Fi - десять лет. За эти годы она стала одной из самых крупных и разветвленных сетей беспроводного интернета в мире. <...> В этом году количество точек достигло почти 25 тыс. Больше всего трафика приходится на студенческие общежития. Активно подключаются к бесплатному интернету на Охотном Ряду, Манежной площади, Никитском бульваре, в Парке Горького, а также в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", - написал мэр.

Он отметил, что история городского Wi-Fi началась с Фрунзенской набережной. В 2013 году точки для подключения стали появляться в парках и студенческих общежитиях. "Спустя три года Wi-Fi заработал на центральных улицах, а в 2017 мы подключили первые библиотеки и учреждения культуры", - добавил Собянин.

По его словам, в Москве создана не только стабильная, но и бесшовная сеть. Беспроводным интернетом можно пользоваться, перемещаясь по городу, без повторной авторизации в течение суток.