Кубань установила автоанализатор свертывания крови в Генической ЦРБ

Прибор способен обрабатывать 40 проб в час

ГЕНИЧЕСК, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты из Краснодарского края в рамках шефской помощи Херсонской области установили в Генической центральной районной больнице автоматический анализатор свертывания крови и обучили персонал работать на нем, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"По моему поручению в рамках интеграции медицины Херсонской области в систему здравоохранения России региональный Минздрав оснащает все лечебные организации региона качественным лабораторным оборудованием для диагностики. К настоящему моменту уже закуплено 63 новых аппарата. Так, на днях в клинико-диагностической лаборатории Генической центральной районной больницы инженеры из Краснодара настроили автоматический анализатор свертывания крови и обучили медицинский персонал работе на нем", - написал Сальдо.

Он отметил, что ранее в лаборатории использовались полуавтоматические анализаторы, исследование занимало много времени. "Теперь же в час обрабатывается 40 проб", - добавил Сальдо.