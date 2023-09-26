В Совфеде сообщили, что в лагерях летом отдохнули 37 тыс. детей из новых регионов

С началом учебного года на территориях этих регионов открыто 1,3 тыс. школ, отметила сенатор Галина Карелова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Порядка 37 тыс. детей из новых регионов РФ организованно отдохнули летом 2023 года в санаториях и лагерях страны. Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова на заседании комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.

"Летом текущего года мы контролировали, каким образом идет летний отдых детей. Проинформирую вас, что за лето был организован отдых 37 тыс. детей из новых регионов. Отдыхали и сироты, и дети-инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - сказала Карелова.

Кроме того, она отметила, что с началом учебного года на территориях новых регионов открыто 1,3 тыс. школ. "На первое место в настоящее время поставлено обеспечение безопасности детей. Все средние и высшие учебные заведения взяты под усиленную охрану", - подчеркнула сенатор. "Но еще предстоит проанализировать состояние антитеррористической защищенности образовательных организаций", - добавила она.

Карелова подчеркнула, что нужно работать еще более активно для того, чтобы решать вопросы детей, пострадавших от киевского режима, помогать всем детям, которые проживают в новых регионах.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до года, результаты расследования направят руководству страны.