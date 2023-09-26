26 сентября, 08:13
Пандемия COVID-19

В России заболеваемость ковидом выросла на 22,3% за неделю

Число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось на 18%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,3%, а число госпитализаций увеличилось на 18%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 74 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 10 327 человек, что на 41,9% больше в сравнении с предыдущей неделей, 24 человека умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 23 029 404 случая заражения и 22 468 635 случаев выздоровления, 400 047 человек умерли. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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