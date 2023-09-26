Все субъекты РФ утвердили региональные программы повышения рождаемости

Они выполняют установленные показатели, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Все регионы России утвердили местные программы по повышению рождаемости и пока выполняют установленные показатели, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Все регионы приняли до 1 июля региональные программы повышения рождаемости. <...> Понятно, что демографическая ситуация разная, демографические компетенции - понимание, что такое рождаемость, от чего она зависит, и как она складывается на территории, - во многих регионах отсутствует, скажем прямо. Потому что социальная защита, социальное обслуживание не содержали в себе никогда демографического трека. <...> Поэтому наборы предложений и решений, которые есть в демографических программах, они разные", - сказала она на сессии в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Ранее всем субъектам РФ было поручено к началу июля утвердить региональные программы по повышению рождаемости.

Баталина добавила, что Минтруд ежемесячно на основании внутреннего прогноза делает оценку достижимости регионами тех целевых показателей, которые они сформировали и "у большинства это пока получается". Замминистра также отметила, что региональные программы - это "живая ткань", их можно обновлять на любом этапе по согласованию с министерством.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.