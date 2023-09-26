Правозащитники в суде потребовали репатриировать в Австралию женщин и детей из Сирии

Организация Save the Children действует от имени 33 граждан страны

СИДНЕЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Международная благотворительная организация Save the Children ("Спасти детей") обратилась в Федеральный суд Австралии с требованием вернуть на родину австралийских женщин и детей, оставшихся в лагерях беженцев в Сирии. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Организация Save the Children Australia, выступающая в качестве представителя группы австралийских детей и женщин, официально просит правительство Австралии выполнить свои моральные и юридические обязательства и немедленно репатриировать на родину своих граждан. Более четырех лет мы призываем вернуть домой матерей и детей, остающихся в опасных условиях в лагерях на северо-востоке Сирии, но эти призывы остаются без ответа, <…> так что судебное разбирательство стало нашим последним вариантом", - заявили в организации, отметив, что слушания начались во вторник в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что Save the Children действует от имени 33 граждан Австралии (21 ребенка и 12 женщин), в течение последних четырех лет остающихся в сирийских лагерях временного содержания из-за отказа правительства впустить их в страну.

В октябре 2019 года власти Австралии позволили вернуться в страну из Сирии 4 женщинам и 13 детям с австралийским гражданством, однако затем процесс репатриации был остановлен из-за того, что МИД Австралии не мог достоверно определить степень причастности остающихся в лагерях женщин и детей к деятельности группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).