Литва отправила команду пограничников в Латвию для борьбы с нелегалами

В ее состав вошли 20 человек

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Литва направила в Латвию команду пограничников в целях борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"Группа литовских пограничников совместно с латвийскими коллегами и при их координации будет вести наблюдение за положением на границе с Белоруссией, применять меры по недопущению ее нелегального перехода мигрантами. Особое внимание будет уделяться наиболее проблемным участкам", - говорится в сообщении.

Это вторая команда пограничников Литвы, командированная в Латвию. В ее состав вошли 20 человек, в том числе шесть кинологов со служебными собаками.

Активность нелегальных мигрантов у границы с Латвией заметно возросла. По состоянию на понедельник было зафиксировано 264 попытки незаконно попасть в республику. За последние три дня ни одного подобного инцидента в Литве не было отмечено.