В Баку заявили о готовности азербайджанских больниц принять раненых из Ханкенди

Как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, больницы были усилены дополнительным медицинским персоналом

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Азербайджанские медицинские учреждения готовы принять людей, пострадавших при взрыве на бензохранилище у города Ханкенди (Степанакерт). Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Со вчерашнего дня больницы Агдамского, Сабирабадского и Саатлинского районов Азербайджана выступили за прием значительного числа пациентов из Ханкенди, и эти больницы были усилены дополнительным медицинским персоналом", - написал Гаджиев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, Азербайджан готов дать коридор МККК для медицинской эвакуации из Ханкенди.

"В настоящее время мы работаем над предоставлением МККК исключительного доступа в Ханкенди по дороге Горус [армян. Горис] - Гафан [армян. Капан] - Эйвазлы - Физули - Шуша - Ханкенди для медицинской эвакуации и доставки гуманитарной помощи" - написал Гаджиев.