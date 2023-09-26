В России не выявили радиацию в рыбе после сброса воды с "Фукусимы-1"

С 18 по 22 сентября провели 494 исследования, сообщило Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты не выявили признаков радиоактивного заражения рыбной продукции в России после сброса воды с АЭС "Фукусима-1", который японская сторона начала в августе. Об этом сообщается на сайте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"С 18 по 22 сентября проведено 494 исследования 164 проб рыбной продукции общим весом 31,7 тыс. тонн, добытой в промысловых подзонах пяти регионов Российской Федерации. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено", - говорится в сообщении.

В Приморском крае и Сахалинской области проводится усиленный радиологический контроль за рыбной продукцией, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". "В частности, в Приморье проведены исследования 140 проб рыбной продукции - палтуса, горбуши, минтая, кеты, крабов и других видов. Специалисты Сахалинского филиала исследовали 24 пробы рыбной продукции - сушеного трепанга, кеты, креветок, икры соленой и замороженной в ястыках и другой продукции", - уточняется в сообщении.

В конце августа Росрыболовство поручило Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии оценить состояние водных ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС "Фукусима-1". Уточнялось, что экспедиция позволит убедиться в безопасности акватории Южно-Курильского района, а также отсутствии рисков для осуществления промысла дальневосточными рыбаками.

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).