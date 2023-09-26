26 сентября, 08:42
Наука
Пандемия COVID-19

В "Векторе" считают маловероятным высокий всплеск заболеваемости ковидом в России

Большая часть населения уже перенесла инфекцию и имеет иммунитет, сообщил завотделом молекулярной вирусологии центра Валерий Локтев

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Высокий рост заболеваемости COVID-19 в текущем эпидсезоне в России маловероятен из-за того, что большая часть населения уже перенесла инфекцию и имеет иммунитет, сообщил ТАСС в кулуарах форума Openbio заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра "Вектор" Валерий Локтев.

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Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,3%, а число госпитализаций увеличилось на 18%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 74 регионах.

"[Высокий рост заболеваемости ковидом] маловероятен. Большинство людей переболело прежними вариантами ковида, и у большинства населения сейчас есть предшествующий иммунитет, и он нас с вами будет защищать частично от новых штаммов. Ожидать большего течения и большой пандемии [не стоит]", - сказал он.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по май 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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