Корпус Московского государственного института спорта и туризма достроят

Объект вновь включили в Адресную инвестиционную программу города Москвы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Работы на долгострое - корпусе Московского государственного института спорта и туризма - будут возобновлены. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Работы на объекте начались в 2007 году и велись до 2011 года, когда остановка произошла на стадии устройства внутренних инженерных коммуникаций. Корпус был включен в перечень объектов незавершенного строительства, по результатам проработки реализация проекта возобновлена", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Он добавил, что в мае этого года были уточнены параметры застройки, внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города Москвы, что позволило оформить соответствующую градостроительную документацию.

"Объект вновь включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы, финансированием обеспечен, проект доработан и на сегодня уже получил положительное заключение Мосгосэкспертизы", - отметил Бочкарев.

Как уточнил и.о. руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, проектом предусмотрена реконструкция ранее возведенного, но не принятого в эксплуатацию здания, с созданием дополнительных учебных аудиторий и кафедр. "Это позволит повысить качество образования учащихся, улучшить условия работы преподавателей, а также создать творческую среду для обучения", - цитирует пресс-служба Левкина.

Он резюмировал, что в настоящее время в подготовке находится конкурс на генподрядчика, в оформлении - пакет документов на разрешение на строительство.