Центр "Моя карьера" проведет мастер-классы для москвичей старшего поколения

Участников ждет насыщенная программа: мастер-классы, тренинги, презентация акселератора "Бизнес на творчестве 50+", показ мод, выставка одежды, лекторий и ярмарка вакансий

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. День открытых дверей для горожан старшего возраста пройдет в специализированном центре занятости "Моя карьера" 29 сентября в Москве. Участников ждет насыщенная программа: мастер-классы, тренинги, презентация акселератора "Бизнес на творчестве 50+", показ мод, выставка одежды, лекторий и ярмарка вакансий, сообщила пресс-служба центра "Моя карьера".

"Накануне Дня старшего поколения в специализированном центре занятости "Моя карьера" традиционно пройдет день открытых дверей. Мы расскажем, как вдохновиться на успех и найти дело второй половины жизни москвичам "серебряного" возраста. Гости примут участие в тренингах и мастер-классах, узнают, как создать и развивать личный бренд, смогут записаться на акселератор "Бизнес на творчестве 50+", а также пообщаться с работодателями и на месте откликнуться на понравившуюся вакансию", - приводятся слова первого замдиректора службы занятости населения города Москвы Романа Никитина.

На тренинге "Ресурсное состояние для целей" участники познакомятся с методикой, которая позволяет повысить уверенность в себе, найти мотивацию и поднять настроение, а на презентация акселератора "Бизнес на творчестве 50+" смогут научиться монетизировать свое хобби. Акселератор реализован в партнерстве с крупнейшим маркетплейсом "Ярмарка мастеров - Livemaster". В течение месяца участники будут учиться создавать личный бренд, изучат юридические аспекты самозанятости, пройдут тренинги по ценообразованию и отстройке от конкурентов, а также узнают, как открыть собственный магазин на платформе. Кроме того, выпускницы прошлого акселератора и действующие предприниматели модной индустрии продемонстрируют одежду и аксессуары на показе "Подиум 50 - новые 35".

"Ярмарка вакансий "Территория карьеры 50+" пройдет в 16 часов. Свои предложения представят столичные работодатели из сферы недвижимости, торговли, производства и компании, оказывающие услуги по страхованию и различной помощи населению. Соискатели смогут пообщаться с представителями компаний, узнать об условиях работы и открытых вакансиях, а также направить резюме. На лекции "Учиться никогда не поздно" своими историями успеха и профессиональными достижениями поделятся выпускники спецпроекта "Серебряный университет" проекта "Московское долголетие", а преподаватели Международной академии нутрициологии расскажут о новой востребованной профессии "системный нутрициолог", - отметили в пресс-службе.

В Москве реализуются региональные проекты "Содействие занятости" и "Старшее поколение". Для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, и граждан в возрасте от 50 лет и старше служба занятости населения города Москвы проводит профессиональное обучение и дает возможность получить дополнительное профессиональное образование по перечню из востребованных профессий, специальностей, компетенций.