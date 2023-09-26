В парках Подмосковья пройдут бесплатные экскурсии в День туризма

В частности, в парке Малевича в Одинцовском округе пройдет обзорная экскурсия "При чем тут Малевич?" по выставке современного искусства под открытым небом

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бесплатные групповые экскурсии проведут в более чем 20 парках Московской области во Всемирный день туризма, который отмечается 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Во Всемирный день туризма, 27 сентября, бесплатные групповые экскурсии для всех желающих пройдут более чем на 20 территориях парков Подмосковья. Посетители смогут не только узнать интересные факты о парках, но и о жизни городских округов региона, а также о известных личностях, с которыми связана их история", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в парке Малевича в Одинцовском округе пройдет обзорная экскурсия "При чем тут Малевич?" по выставке современного искусства под открытым небом. Парк Усадьбы Кривякино в Воскресенске подготовил для посетителей экскурсии "Жемчужина Воскресенска" по территории усадьбы и "Литературное зеркало Воскресенска" по литературному залу культурного центра. В парке им. Олега Степанова в Серпухове пройдет экскурсия-прогулка "Олег Степанов - человек и парк" по знаковым местам парка с посещением выставки исторических фотографий. Кроме того, парк культуры и отдыха им. Н. Островского в Ступинском округе приглашает на экскурсию "Ретроспектива парка культуры и отдыха им. Н. Островского".

В министерстве подчеркнули, что узнать точное время начало экскурсий и подробную информацию можно по телефонам дирекций и в социальных сетях парков.