В Сухуме захоронили останки двух бойцов, погибших в войне с Грузией в 1993 году

Они считались пропавшими без вести 30 лет

СУХУМ, 26 сентября. /ТАСС/. Останки двоих бойцов абхазской армии - Героя Абхазии, летчика Леонида Пкина и добровольца из Кабардино-Балкарии, награжденного медалью "За отвагу", Арсена Ефендиева, 30 лет считавшихся пропавшими без вести, захоронили 26 сентября в Парке славы в Сухуме с воинскими почестями. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

На церемонии присутствовали вице-президент Абхазии Бадра Гунба, министр обороны Владимир Ануа, родственники Пкина и Ефендиева, ветераны войны, в том числе добровольцы и члены их семей, находящиеся в Абхазии в преддверии 30-летия Победы и независимости, которое торжественно отметят 30 сентября.

"Уже 30 лет как погибли Леонид Пкин и Арсен Ефендиев, но до недавнего времени о их судьбе не было известно ничего. Благодаря помощи Международного комитета Красного Креста (МККК) удалось идентифицировать их останки, и сегодня мы предаем их земле со всеми воинскими почестями. Мы преклоняемся перед памятью героев, которые не пожалели свои жизни ради свободы Абхазии", - сказал на церемонии заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе.

Сын Арсена Ефендиева Заур пожелал родственникам без вести пропавших, чтобы были найдены останки всех, кого до сих пор не нашли, а народу Абхазии - мира и процветания.

Как сообщил ТАСС председатель комиссии по поиску пропавших без вести Роман Адлейба, Ефендиев погиб при освобождении Сухума в сентябре 1993 года, а Пкин - в июне 1993 года. Его вертолет, летевший из Ткуарчала, в котором находились еще около 20 человек, был сбит грузинской ракетой над Марухским перевалом. Он отметил, что вертолет упал в труднодоступном месте, туда не раз поднимались друзья летчика, охотники, им с большим трудом удалось спустить оттуда останки.

Помощь МККК

Международный комитет Красного Креста выступает в качестве нейтрального посредника и продолжает оказывать максимальную поддержку в поиске и идентификации лиц, пропавших без вести. В 2010 году под эгидой МККК был создан координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-1993 годах. С 2013 года проводится эксгумация и идентификация останков погибших во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Идентификация проводится в лаборатории Загреба (Хорватия).

Недавно на встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом представители МККК предложили создать местную структуру, которая будет заниматься поиском в координации со специалистами миссии, чтобы придать этому процессу новый импульс. Анкваб отметил особую важность Миссии МККК и помощи, которую на протяжении многих лет она оказывает. Он заявил, что власти Абхазии всегда открыты для сотрудничества с МККК и готовы оказывать всестороннее содействие в вопросах поиска пропавших без вести.

В войне с Грузией, длившейся 413 дней, с абхазской стороны погибли около 3 тыс. солдат и мирных жителей, 200 считались пропавшими без вести. С 2013 года удалось идентифицировать останки 46 человек.