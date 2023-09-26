В Якутии наградили экс-начальника вертолетной площадки, куда в 2010 году сел Ту-154

Награду Сергею Сотникову вручил бывший зампрокурора Коми Владимир Никонов

СЫКТЫВКАР, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Якутии наградило знаком отличия "Гражданская доблесть" знаменитого экс-начальника вертолетной площадки села Ижма Республики Коми Сергея Сотникова, благодаря которому 7 сентября 2010 года на полосу в Ижме смог совершить аварийную посадку самолет ТУ-154 с 81 человеком на борту. Награду Сотникову вручил бывший зампрокурора Коми, проживающий в Якутии, Владимир Никонов, сообщила пресс-служба главы Республики Коми.

"По поручению главы Якутии Айсена Николаева вручаю Сергею Сотникову государственную награду республики - знак отличия "Гражданская доблесть". В течение 12 лет после закрытия аэропорта Ижма Сергей Михайлович собственными усилиями содержал взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии, что способствовало 7 сентября 2010 года благополучному исходу при аварийной посадке самолета Ту-154 с 72 пассажирами и 9 членами экипажа самолета, выполнявшего рейс из якутского города Удачный в Москву. Мы приглашали Сергея Михайловича в Якутию, чтобы выразить ему свое признание, но он человек скромный, поэтому сегодня вручаю ему высокую награду в Сыктывкаре", - привела пресс-служба слова Никонова.

С получением высокой государственной награды Сотникова поздравил прокурор Коми Николай Егоров. Встреча с Сотниковым состоялась также в прокуратуре республики.

Аварийная посадка в Ижме

7 сентября 2010 года у пассажирского самолета Ту-154М российской авиакомпании "Алроса", летевшего из города Удачного (аэропорт Полярный, Якутия) в Москву, в полете вышла из строя система энергоснабжения, отключились топливные насосы. Двигатели продолжали работать, но возможности долететь до ближайшего работающего аэропорта не было. Командир корабля Евгений Новоселов и второй пилот Андрей Ламанов смогли посадить лайнер на заброшенную взлетно-посадочную полосу в селе Ижма.

На борту был 81 человек, все эвакуировались и не пострадали. Жертв удалось избежать во многом благодаря начальнику бывшего аэропорта Сотникову, который по собственной инициативе поддерживал состояние полосы.

Командир и второй пилот воздушного судна были удостоены звания Героя России, Сергей Сотников награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После аварийной посадки самолет отремонтировали и эксплуатировали до 2018 года. Сейчас он установлен в качестве памятника в новосибирском аэропорту Толмачево.