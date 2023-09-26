Фестиваль "Радио без границ" готовится принять русскоязычные радиостанции всех стран БРИКС

Генеральный директор Российской академии радио Светлана Устинова сообщила, что в фестивале участвуют более 100 человек, его впервые проводят в новых условиях без представителей русскоязычных радиостанций из Европы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Организаторы международного фестиваля "Радио без границ" планируют привлечь к его работе русскоязычные станции 11 стран БРИКС с 2024 года. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор Российской академии радио Светлана Устинова.

"Наша цель - привлечь [на фестиваль] все эти страны. Это должны быть и Бразилия, и Китай, который всегда с нами, и представители Индии, у которых очень развито радиосообщество. Поэтому наша цель - все 11 стран БРИКС привлечь, помимо тех, кто уже с нами. Привлечь к России, к нашему радиосообществу, потому что нам есть чем обмениваться, чтобы процветал русский язык", - сказала она.

БРИКС - межгосударственное объединение, союз Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. С 1 января 2024 года в БРИКС официально приглашены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, после чего численность союза расширится до 11 членов.

По словам Устиновой, в планах привлечение и радиостанции Африки. "Для нас было открытием, что в странах Африки русскоязычных радиостанций более 10 <...>, с которыми нам еще предстоит работать. Такие радиостанции есть в Китае, в Турции, Армении - у нас очень много дружественных стран, которые обладают русскоязычным радио. У нас [сейчас на фестивале] есть представитель Белоруссии, Казахстана, студенты Китая, а остальным мы транслируем [программу], чтобы они на следующий год уже приезжали", - сказала Устинова.

Она пояснила, что в фестивале участвуют более 100 человек, его впервые проводят в новых условиях без представителей русскоязычных радиостанций из Европы. "Сейчас нам пришлось полностью повернуть вектор на другие страны - на дружественные, и в связи с этим немного меняется контент, но остается неизменной основная идея - творчество <...>. Собираются люди, которые привозят презентации радиостанций, обмениваются мнениями, контентом, информацией, форматами", - сказала собеседница агентства.

Международный фестиваль "Радио без границ" впервые проходит в Туле 26 и 27 сентября. Его проведение инициировала Российская академия радио, а организовали при поддержке правительства Тульской области, Российской телевизионной и радиовещательной сети, Космической связи и Ассоциации "Медиа Траст". В программе мероприятий - презентации успешных проектов, круглые столы, мастер-классы и дискуссионные панели, их модераторами станут члены академии радио, руководители крупных радиостанций России, представители Высшей школы экономики и Мастерской новых медиа.