В Самарской области ввели запрет на посещение лесов из-за пожарной опасности

Ограничение действует до 1 октября

САМАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Запрет на посещение лесов ввели в Самарской области до 1 октября из-за пятого класса пожарной опасности. Соответствующий приказ регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования размещен на сайте правительства Самарской области.

"В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Самарской области (IV-V классы пожарной опасности) приказываю: установить запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 26.09.2023 по 01.10.2023 года включительно на территории всех лесничеств Самарской области", - говорится в документе.

В последние дни в регионе фиксируются температуры от плюс 20 градусов и выше.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что за прошедшие выходные в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 17 пожаров. По данным Приволжского УГМС, 25 сентября в самарском селе Новодевичье был перекрыт максимум температуры за 2015 год, в этом году столбик термометра показал 26,4 градуса тепла.