Парламентарии предложат кабмину меры борьбы с вербовкой детей со стороны Украины

По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, важно продолжать работу по выстраиванию алгоритма работы с детьми, которые пострадали от вербовки

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Члены парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима предложат правительству РФ меры противодействия вербовке российских детей со стороны Украины для совершения преступлений. Об этом по итогам заседания комиссии журналистам сообщила ее сопредседатель, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Сегодня мы говорим о том, что преступления вышли не только территориально за границы Донбасса и приграничных территорий России. Мы видим, что сегодня диффузно эта зараза расползается в том числе и через вербовку детей, которых вовлекают в деструктивные сообщества и привлекают к деструктивным противозаконным действиям", - сказала она, заметив, что на заседании члены комиссии "отработали несколько предложений, которые нужны для того, чтобы осуществить профилактику этих преступлений".

По словам Кузнецовой, "важно продолжать работу по выстраиванию четкого алгоритма работы с детьми, которые сегодня пострадали от этой вербовки".

"Этих технологий сегодня не хватает. Мы вместе с коллегами отработаем варианты решения, обратимся в правительство, вместе выработаем шаги, которые нужны сегодня для того, чтобы не только защитить наших детей, но и помочь тем, кто сегодня столкнулся с киевской агрессией, с этими террористическими действиями в отношении наших детей уже диффузно на территории России", - резюмировала вице-спикер.