26 сентября, 10:34,
обновлено 26 сентября, 10:57

В России за неделю зарегистрировали более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ

Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в 26 регионах РФ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали за минувшую неделю более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 38-й неделе 2023 года зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности с установлением холодной погоды на большей территории России, а также с увеличением числа контактов в коллективах. Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в 26 регионах РФ", - говорится в сообщении.

Около 98% установленных респираторных вирусов - негриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составила 1,4%. При этом рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. 

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