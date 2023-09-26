26 сентября, 10:38,
обновлено 26 сентября, 11:00
Пандемия COVID-19

В России за неделю зарегистрировали более 14 тыс. случаев ковида

Это в 23 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Свыше 14 тыс. случаев заболеваемости ковидом выявили в России за последнюю неделю. Это в 23 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"По итогам 38-й недели 2023 года в РФ зарегистрировано свыше 14 тыс. случаев заболевания COVID-19, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года", - говорится в сообщении.

По состоянию на 25 сентября в базу VGARus загрузили более 278 тыс. геномных последовательностей вируса, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, 190 тыс. из них относятся к штамму "омикрон". 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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