26 сентября, 10:44

Более 18 млн россиян сделали прививки от гриппа

Кампанию по вакцинации запустили 11 сентября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Свыше 18 млн жителей России прошли вакцинацию против гриппа, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В регионах РФ продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. В целом по стране привито свыше 18 млн человек", - говорится в сообщении.

Кампанию по вакцинации запустили 11 сентября на площадке Восточного экономического форума. Роспотребнадзор своим постановлением рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе страны и не менее 75% от числа лиц из групп риска. 

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