Дума ввела федеральный пожарный надзор на критически важных объектах

Согласно принятому законопроекту, плановые контрольные мероприятия на таких объектах не проводятся

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о введении федерального государственного пожарного надзора на критически важных для национальной безопасности России объектах.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов в феврале. Закон "О пожарной безопасности" дополняется новой нормой, согласно которой на объектах, входящих в утвержденный правительством РФ перечень критически важных для национальной безопасности, проводится федеральный государственный пожарный надзор в режиме постоянного государственного контроля. Уточняется, что при этом плановые контрольные мероприятия на таких объектах не проводятся.

Такие же нормы о пожарном надзоре распространяются и на особо важные пожароопасные объекты, особо ценные объекты культурного наследия народов РФ, закрытые административно-территориальные образования и федеральные территории, где создаются объектовые, специальные и воинские подразделения противопожарной службы. Уточняется, что федеральный государственный пожарный надзор будет осуществляться этими подразделениями.

Корреспондирующими изменениями дополняется закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Новые нормы вступают в силу через 180 дней после опубликования закона.

Как ранее отмечали авторы инициативы, при многократном наращивании объемов производства оборонной продукции пропорционально возрастают риски возникновения техногенных пожаров и чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах. При этом, указывали они в пояснительной записке, пожары и другие чрезвычайные ситуации на таких объектах "могут иметь региональный, федеральный или трансграничный характер и нанести при определенных условиях непоправимый урон обороноспособности Российской Федерации, [привести] к утрате бесценных объектов, олицетворяющих российскую государственность и культуру".

Новые нормы обеспечат оперативность принятия решений для предупреждения возникновения техногенных пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах, подчеркивали авторы инициативы.