Для сохранения леса на Куршской косе нацпарк объявил сбор желудей

Весной их планируют высадить в лесные питомники

ТАСС, 26 сентября. Национальный парк "Куршская коса" в Калининградской области для сохранения леса на косе объявил акцию по сбору желудей дуба черешчатого, сообщила пресс-служба национального парка.

"Национальный парк "Куршская коса" вновь объявляет осеннюю акцию по сбору желудей дуба черешчатого в рамках программы "Сохраним лес Куршской косы вместе". Собранные в рамках акции желуди перезимуют на косе, для этого их специальным образом прикапывают в землю, а уже весной будут высажены в лесные питомники", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, семена дуба черешчатого необходимо собирать сухие, без внешних повреждений, чтобы деревья выросли здоровыми. Собранные желуди следует упаковать в картонные коробки. Их буду принимать с 26 сентября по 8 октября на КПП при въезде на территорию национального парка.

Национальный парк "Куршская коса" расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Северные рубежи парка проходят по российско-литовской границе. Природная уникальность территории национального парка состоит в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире, а парк - один из старейших нацпарков в стране.