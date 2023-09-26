В Италии проходит церемония государственных похорон бывшего президента Джорджо Наполитано

Он умер 22 сентября на 99-м году жизни

РИМ, 26 сентября. /ТАСС/. Церемония государственных похорон бывшего президента Италии, пожизненного сенатора Джорджо Наполитано, который умер 22 сентября на 99-м году жизни, проходит во вторник в здании национального парламента в Риме. Проводить его в последний путь приехало руководство страны, а также лидеры иностранных государств - президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В стране объявлен траур.

В связи с церемонией Рим частично перекрыт для проезда транспорта в районе здания парламента, но туристические группы передвигаются свободно, передает корреспондент ТАСС. Усилены полицейские патрули. Вдоль центральной улицы Корсо, по которой проезжают только кортежи, выстроились прохожие. На площади перед парламентом установлен большой экран, на котором идет трансляция происходящего внутри здания. Все прибывающие проходили по красной ковровой дорожке перед почетным караулом прежде, чем войти в здание парламента. Прецеденты таких светских похорон были, но это большая редкость.

Гроб, завернутый в национальный флаг, в здание парламента внесли представители подразделений ВС страны в сопровождении карабинеров почетного президентского караула из кирасирского полка под гимн республики. В ходе церемонии запланировано несколько выступлений, в том числе кардинала Джанфранко Равази. Одними из первых прибыли президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджа Мелони. Сразу за Макроном прибыл его предшественник Франсуа Олланд.

Джорджо Наполитано будет похоронен на римском некатолическом кладбище "Тестаччо", разбитом под Пирамидой консула Гая Цестия (1 век до н.э.). Там похоронены многие российские дипломаты царской России, работавшие в Риме, русский художник Карл Брюллов (1799-1852), а также английские поэты Кит и Шелли и основатель итальянской Компартии Антонио Грамши.

Наполитано, участник движения Сопротивления и видный деятель Компартии, занимал пост главы государства с 2006 по 2015 гг. В 2013 году он стал первым в истории Итальянской Республики переизбранным президентом. Наполитано ушел в отставку досрочно по возрасту в 2015 году. На тот момент ему было 89 лет.

В связи со смертью Наполитано соболезнования Маттарелле выразили президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В годы президентства Наполитано неоднократно встречался с российским лидером. Он также приезжал в Россию в 2008 году. В посольстве РФ в Риме во вторник приспущены флаги.