На территории Республики Алтай планируют ввести курортный сбор

Готовится соответствующая нормативная база

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Курортный сбор планируют ввести на территории Республики Алтай, сообщил министр туризма региона Эрчим Сарбашев в рамках пресс-конференции "Итоги летнего сезона в регионах-флагманах туристической индустрии СФО" в пресс-центре ТАСС.

"Тема горячая, это в субъекте обсуждается давно. И сейчас, когда была инициатива президента, наши муниципальные образования подхватили этот вопрос, поступает много обращений, все поддерживают введение курортного сбора. Это позволит нам решить вопросы проектирования новой инфраструктуры, реконструкции, создания, сбережения и т.д. Мы будем участвовать в этом эксперименте, готовим нормативную базу на уровне субъекта", - рассказал Сарбашев.

Одним из регионов, где реализуется эксперимент с курортным сбором, является Алтайский край. Здесь по итогам 2023 года планируется перевыполнить план по сбору. "За январь-август в фонд развития курортной инфраструктуры у нас уже поступило более 33 млн рублей. Наш прогноз по концу года, что мы выйдем на уровень 50 млн, и даже повторим рекорд прошлого года, когда поступило около 55 млн рублей", - рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, отметив, что изначально в регион планировалось привлечь 41 млн рублей от курортного сбора.

В свою очередь Иркутская область, где главным туристическим направлением является озеро Байкал, не планирует вводить курортный и туристический сборы. Об этом сообщил заместитель руководителя агентства по туризму региона Роман Пичугин. Он также рассказал, что минувшим летом турпоток в Прибайкалье составил порядка 500 тыс. человек. "Данный показатель сопоставим с показателем предыдущего года", - отметил он и добавил, что все чаще на Байкал стали приезжать жители центральных регионов России. "Отчасти это связано с прямыми полетными программами, удобными стыковочными рейсами", - сказал он.

Президент России поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в нескольких субъектах.