Реестр памятников Великой Отечественной войны создадут к 80-летию Победы

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что конкретное число памятников, которые войдут в реестр, назвать нельзя, но это коснется "многих тысяч"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Отдельный единый реестр памятников Великой Отечественной войны заработает в 2025 году к 80-летию Победы. Об этом сообщила журналистам председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Никогда отдельно такого реестра [памятников Великой Отечественной войны] не велось, вот сейчас по закону он будет создан, и наши коллеги из профильного федерального ведомства заверили нас, что к юбилею Победы, к 80-летию, в 2025 году мы точно будем таким реестром располагать и понимать, сколько у нас таких памятников, какого они значения, где именно они находятся", - сказала депутат.

Ямпольская также отметила, что конкретное число памятников, которые войдут в реестр, назвать нельзя, но это коснется "многих тысяч". "Я считаю, что это полезная очень история, <...> это тоже будет наш вклад в празднование 80-летия великой Победы" - резюмировала она.

Законопроект о создании в реестре объектов культурного наследия народов РФ отдельного раздела с информацией об объектах, увековечивающих память о событиях и участниках Великой Отечественной войны, был внесен на рассмотрение палаты в апреле 2023 года группой депутатов Госдумы. В третьем, окончательном чтении документ был принят на пленарном заседании 26 сентября.