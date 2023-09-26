В Омске число закрытых на карантин из-за ОРВИ классов увеличилось на треть

Речь идет о 92 классах в 63 школах

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Количество классов в Омске, закрытых на карантин по ОРВИ, увеличилось за неделю почти на треть, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"По данным на понедельник, на карантин закрыто 92 класса в 63 школах Омска и 20 групп в 20 детских дошкольных учреждениях", - сказали в пресс-службе.

По состоянию на 20 сентября в Омске карантин ввели в 65 классах 16 школ и в 7 группах в 7 детсадах.

В управлении отметили, что по итогам прошедшей недели количество случаев заболевания ОРВИ снизилось на 12%, до 11 436 случаев. В Роспотребнадзоре ожидают и снижения числа закрытых на карантин классов и детсадовских групп, так как коллективы уже сформированы, и иммунитет детей адаптировался к новым условиям.