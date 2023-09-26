Обмен российских и белорусских водительских удостоверений могут разрешить в 2024 году

На заседании комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России также обсудили сокращение в Белоруссии срока автогражданской ответственности до пяти дней по аналогии с РФ

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в начале 2024 года могут принять законодательные акты об обмене национальных водительских удостоверений. Об этом по итогам состоявшегося в режиме видеоконференции заседания комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России заявил зампред комиссии Сергей Сивец.

"Рассмотрели [на заседании] вопросы, связанные с возможностью замены водительского удостоверения, дающего право на управление транспортным средством, как для граждан Российской Федерации на территории Республики Беларусь, так и для граждан Республики Беларусь на территории Российской Федерации без профессионального обучения и сдачи соответствующего экзамена в соответствующем государстве. То есть на основании ранее выданных национальных документов. Эта работа ведется, и, по информации предоставленной комиссией, точно в первом полугодии 2024 года, возможно и ранее, все эти нормативно-правовые документы будут приняты и Республикой Беларусь, и Российской Федерацией", - приводит его слова агентство БелТА.

На заседании обсуждалась реализация принятого в конце июня на сессии Парламентского собрания в Витебске модельного закона, распространяющего действие договора обязательного страхования автогражданской ответственности, заключенного в одной из стран Союзного государства, на территорию другой. "Заслушали регуляторов, насколько продвигается работа, связанная с интегрированием этих положений в национальное законодательство. У нас достаточно хороший повод для здорового оптимизма появился. Мы видим, что работа движется и в максимально короткие сроки, я думаю, что эти все положения синхронно найдут отражение как в законодательстве Республики Беларусь, так и Российской Федерации", - уверен Сивец.

Также на заседании комиссии были обсуждены вопросы, связанные с сокращением в Белоруссии срока автогражданской ответственности до 5 дней по аналогии с Российской Федерацией. "Эта работа ведется. В самое ближайшее время мы подойдем к универсальному сроку страховки как для граждан Российской Федерации, так и Республики Беларусь", - сообщил парламентарий.

В соответствии с поручением председателя Парламентского собрания Вячеслава Володина союзные депутаты начали работу по подготовке модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве". В ходе заседания парламентарии обсудили порядок подготовки документа с представителями компетентных ведомств двух стран.