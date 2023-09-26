Число несчастных случаев на производстве за четыре года снизилось на 8,3%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2022 году по сравнению с 2018 годом в организациях малого бизнеса отмечается снижение показателей производственного травматизма

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Общее количество несчастных случаев на производстве в России в 2022 году сократилось на 8,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

"На протяжении последних лет мы наблюдаем устойчивое снижение количества несчастных случаев на производстве. В 2022 году по сравнению с 2018 годом мы специально делаем это сравнение, пропускаем ковидный период, общее количество несчастных случаев сократилось на 8,3%. Одновременно снижается доля работников, которые заняты в неблагоприятных условиях труда", - сказала она.

Голикова уточнила, что в 2022 году по сравнению с 2018 годом в организациях малого бизнеса отмечается снижение показателей производственного травматизма. Так, общая численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более снизилась на 40,7%.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.