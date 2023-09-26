Штат Нью-Йорк привлек более 2 тыс. бойцов Нацгвардии к борьбе с миграционным кризисом

Помимо этого, губернатор Кэти Хокул выделила $50 млн на меры, связанные с обеспечением беженцев официальным статусом, который позволяет получить разрешение на работу

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в понедельник задействовала 150 сотрудников Национальной гвардии для борьбы с миграционным кризисом. Таким образом, общее число задействованных на уровне штата бойцов достигло 2 050. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

"Мы должны гарантировать, что люди смогут оформить необходимые документы, <...> работать и начать воплощать в жизнь свою американскую мечту. Наши бойцы Национальной гвардии играют огромную роль в оказании помощи в этом процессе, и мы благодарны за их службу", - отметила Хокул. Как указано в заявлении, бойцов направят в пункты приема беженцев, чтобы оказывать "материально-техническую и оперативную поддержку" соискателям убежища.

Помимо этого, Хокул выделила $50 млн на меры, связанные с обеспечением беженцев официальным статусом, который позволяет получить разрешение на работу. По ее словам, некоторые мигранты, прибывшие в Нью-Йорк, "возможно, просто хотят получить билет на автобус до другого штата, но не знают, куда ехать".

Как передает телеканал Fox News, не менее 116 тыс. мигрантов прибыли начиная с прошлого года в город Нью-Йорк с юга страны. По словам мэра мегаполиса Эрика Адамса, городу трудно справляться с тысячами мигрантов, которые "спят на улицах или в приютах", так что, по его мнению, "эта проблема разрушит Нью-Йорк". Ситуация с мигрантами в одном из крупнейших городов США, как сообщает Fox News, привела к ухудшению отношений мэра с президентом США Джо Байденом, которого его оппоненты критикуют за неэффективную миграционную политику.