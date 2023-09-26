Путин поддержал идею возрождения традиций Царскосельского лицея

С предложением выступил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании учебного заведения, которое бы готовило молодежь к госслужбе, воспитывало ее в духе патриотизма и возрождало тем самым традиции Царскосельского лицея.

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров на встрече с главой государства предложил подумать над возрождением традиций Царскосельского лицея. "Вы, конечно, знаете про уникальность этого лицея, про его историю, и нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить", - заметил он.

"Возродить именно как учебное заведение?" - уточнил Путин. " Именно как учебное заведение, да, для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование", - пояснил Комиссаров.

"А вы прямо на этих площадях хотите делать? Там же музей", - поинтересовался у своего собеседника Путин. "Разные варианты рассматриваем", - ответил ректор РАНХиГС, пообещав вернуться к обсуждению этого вопроса, когда проект такого учебного заведения будет уже готов. "Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации", - добавил он. "Хорошо. Давайте", - согласился Путин.