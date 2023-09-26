26 сентября, 11:38
Военная операция на Украине

В Ростовской области до 200 тыс. рублей увеличили региональную выплату участникам СВО

Ее получат военнослужащие, которые с 1 сентября заключили контракт о прохождении службы в ВС РФ или о пребывании в добровольческом формировании на год и более

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Размер единовременной выплаты для добровольцев и контрактников, участвующих в СВО, повысили в Ростовской области до 200 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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"Подписал постановление правительства Ростовской области об увеличении размера единовременной выплаты для добровольцев и контрактников. Жителям Ростовской области, которые с 1 сентября заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России или о пребывании в добровольческом формировании на год и более, получат из регионального бюджета единовременную выплату в 200 тыс. рублей", - написал глава региона в Telegram-канале.

В июне 2023 года региональные власти установили единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей для контрактников и добровольцев, заключивших контракт на срок не менее одного года. Эта мера поддержки распространяется на военнослужащих, участвующих в спецоперации с 24 февраля 2022 года. В сентябре 2022 года было принято решение о единовременной выплате по 150 тыс. рублей для мобилизованных из Ростовской области, затем для контрактников, которые пошли служить в именные подразделения. Как сообщал ранее Голубев, разница в размере выплат связана с возможностями бюджета. 

Теги:
РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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