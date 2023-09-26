В Астрахани открылся слет казачьей молодежи

В нем, в частности, принимают участие представители новых регионов

АСТРАХАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Всероссийский слет казачьей молодежи открылся в Астраханской государственной филармонии. Форум объединит 150 участников из 67 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области, передает корреспондент ТАСС.

С 26 по 30 сентября 2023 года в Астраханской области пройдет Всероссийский слет казачьей молодежи, входящий в линейку платформы "Росмолодежь. События". Форум объединит 150 участников от 18 до 35 лет - представителей 12 войсковых казачьих обществ, региональных отделений Союза казаков - воинов России и зарубежья, а также Союза казаков.

"Сегодня происходит возрождение казачества - это огромная сила нашего государства. Сколько сделано казаками добра в свое время - счесть невозможно. Если даже вы посмотрите на карту России, а в прошлом и карту Советского Союза, вы увидите везде казачьи дела. Не было освоения ни Сибири, ни Дальнего Востока, ни Закавказья, ни Средней Азии без участия казаков", - сообщил на открытии форума полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Участников слета также приветствовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Для нас большая честь, что наш регион выбран местом проведения такого масштабного события. Наши герои-казаки показали всему миру пример воинской доблести и мужества в период Великой Отечественной войны. Сегодня тысячи наших братьев-казаков проходят службу в зоне специальной военной операции", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по делам молодежи Астраханской области, в рамках слета планируется работа участников по четырем направлениям: культура и традиции, медиа, ассоциация казачьих вузов, казачье сообщество. Программа форума подразумевает панельные дискуссии и работу в группах по направлениям развития российского казачества с модераторами, мастер-классы, встречи с участниками спецоперации, общение с экспертами. Представители казачьих сообществ России также смогут представить проектные инициативы на грантовом конкурсе Росмолодежи.

Организаторами Всероссийского слета казачьей молодежи выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всероссийское казачье общество, правительство Астраханской области и Агентство по делам молодежи Астраханской области.